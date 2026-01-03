10:33
Происшествия

В результате пожара в общежитии в Бишкеке пострадавших нет

Фото пресс-службы МЧС

Крупный пожар в общежитии, произошедший 2 января, к полуночи был полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций. Пострадавших нет.

Напомним, возгорание произошло в общежитии для иностранных студентов одного из университетов в Первомайском районе Бишкека. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в вечернее время.

Для ликвидации пожара были привлечены пять пожарных расчетов, автолестница, а также штаб и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях при МЧС. Из здания оперативно эвакуированы 150 студентов.

Пожар был полностью потушен в 23.46. Площадь возгорания составила около 380 квадратных метров.
