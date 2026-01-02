23:32
Происшествия

В Бишкеке из-за пожара в общежитии эвакуировали 150 студентов

В Бишкеке из общежития Международного университета Кыргызстана эвакуировали 150 студентов из-за пожара, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу 2 января в 20:28. Пожар произошел в пятиэтажном общежитии, расположенном по улице Лесхозной. К 21:23 огонь был локализован. В настоящее время продолжаются работы по окончательной ликвидации возгорания.

Площадь пожара составила около 250 квадратных метров. На месте задействованы пять пожарных расчетов, автолестница, штаб и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях МЧС.
Версия для печати
В Бишкеке из-за пожара в общежитии эвакуировали 150 студентов
