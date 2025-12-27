14:09
Происшествия

Житель Балыкчи задержан за распространение экстремистских материалов в соцсетях

Житель Балыкчи задержан за распространение экстремистских материалов в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили аккаунт в Facebook, с которого распространяли экстремистские материалы.

УВД Иссык-Кульской области
Фото УВД Иссык-Кульской области

«Возбуждено уголовное дело. Установлен владелец аккаунта. Им оказался житель Балыкчи Ж.Э. Проведя обыск в доме подозреваемого, милиционеры нашли сотовый телефон, который передали на судебно-лингвистическую экспертизу. Решением Ак-Суйского райсуда мужчина на два месяца отправлен под домашний арест», — говорится в сообщении.
