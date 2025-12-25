Интернет-мошенничество на 6,5 миллиона сомов. В Бишкеке задержали подозреваемого

Сотрудники столичной милиции задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

В УВД Первомайского района с заявлением обратилась гражданка, которая сообщила, что неизвестные лица, представившись сотрудниками одной из сотовых компаний, завладели ее денежными средствами на сумму 6 миллионов 500 тысяч сомов.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 209 УК КР (мошенничество).

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый — гражданин М.А., 1989 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

По данным милиции, злоумышленники представлялись сотрудниками банков и сотовых компаний, сообщали заведомо ложную информацию о якобы возникшей угрозе денежным средствам и оформлении кредитов, вводя потерпевших в заблуждение.

Следственные мероприятия продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможных соучастников преступления.