Секунда, которая решает все. УПСМ Бишкека просит водителей не игнорировать ПДД

Пресс-служба управления Патрульной службы милиции опубликовала ролик о двух смертельных дорожно-транспортных происшествиях.

Две разные истории. Два водителя. Два пешехода, которых сегодня уже нет в живых.

«Одна секунда невнимательности на дороге — превышение скорости, отвлечение за рулем, игнорирование Правил дорожного движения — становится точкой невозврата. Ошибка, которую невозможно исправить, и последствия, с которыми приходится жить всю жизнь. Сломанные судьбы и боль семей, потерявших близких. УПСМ подчеркивает: дорога не прощает ошибок, а ПДД — это не формальность, а вопрос человеческой жизни. Посмотрите ролик и задумайтесь, прежде чем снова нажать на газ или отвлечься за рулем», — говорится в сообщении.