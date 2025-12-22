20:45
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Происшествия

Секунда, которая решает все. УПСМ Бишкека просит водителей не игнорировать ПДД

Пресс-служба управления Патрульной службы милиции опубликовала ролик о двух смертельных дорожно-транспортных происшествиях.

Две разные истории. Два водителя. Два пешехода, которых сегодня уже нет в живых.

«Одна секунда невнимательности на дороге — превышение скорости, отвлечение за рулем, игнорирование Правил дорожного движения — становится точкой невозврата. Ошибка, которую невозможно исправить, и последствия, с которыми приходится жить всю жизнь. Сломанные судьбы и боль семей, потерявших близких. УПСМ подчеркивает: дорога не прощает ошибок, а ПДД — это не формальность, а вопрос человеческой жизни. Посмотрите ролик и задумайтесь, прежде чем снова нажать на газ или отвлечься за рулем», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/355545/
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
За неделю в Кыргызстане выявили более 20 тысяч нарушений ПДД
Экс-муфтий Максат ажы Токтомушев рассказал о культуре поведения на дорогах
За неделю ГУОБДД выявило более 19 тысяч фактов нарушения ПДД
В Кыргызстане за неделю выявлено более 23 тысяч нарушений ПДД
Водителя, выехавшего на встречную полосу в Бишкеке, оштрафовали
За неделю в Кыргызстане зарегистрировано более 20 тысяч нарушений ПДД
В Казахстане изменили некоторые Правила дорожного движения: что важно знать
Автохулиганство свадебного кортежа: один из участников лишен водительских прав
За неделю на дорогах Кыргызстана задержали более 300 пьяных водителей
Очередной несовершеннолетний водитель задержан за нарушение ПДД в Бишкеке
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области выявлен устойчивый канал по&nbsp;изготовлению поддельных документов В Чуйской области выявлен устойчивый канал по изготовлению поддельных документов
Золото, лекарства и&nbsp;&laquo;крыша&raquo; в&nbsp;погонах: ГКНБ &laquo;накрыл&raquo; крупную контрабандную сеть Золото, лекарства и «крыша» в погонах: ГКНБ «накрыл» крупную контрабандную сеть
Злоупотреблял должностным положением. Задержан аким Чуйского района Злоупотреблял должностным положением. Задержан аким Чуйского района
$180 тысяч за&nbsp;&laquo;отмазку&raquo;: ГКНБ поймал коррупционеров с&nbsp;деньгами и&nbsp;наркотиками $180 тысяч за «отмазку»: ГКНБ поймал коррупционеров с деньгами и наркотиками
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
O!Business&nbsp;&mdash; выгодный прием QR-платежей для&nbsp;ИП по&nbsp;нормам ГНС&nbsp;КР O!Business — выгодный прием QR-платежей для ИП по нормам ГНС КР
MEGA дарит яркое настроение к&nbsp;Новому году: стартует акция на&nbsp;VIP-номера MEGA дарит яркое настроение к Новому году: стартует акция на VIP-номера
22 декабря, понедельник
20:43
Чуйский камерный оркестр скрасил ожидавших рейс в аэропорту Оша живым концертом Чуйский камерный оркестр скрасил ожидавших рейс в аэроп...
20:39
Волейболистки из Кыргызстана выиграли первые два матча на турнире на Мальдивах
20:37
Секунда, которая решает все. УПСМ Бишкека просит водителей не игнорировать ПДД
20:21
Администрация Трампа отзывает почти 30 кадровых дипломатов по всему миру
20:00
И. о. главы Минздрава поручил запустить единую электронную базу лекарств