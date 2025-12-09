23:10
USD 87.45
EUR 101.80
RUB 1.14
Происшествия

Досрочные выборы в Жогорку Кенеш. Возбуждено 15 уголовных дел — МВД

После досрочных выборов в Жогорку Кенеш 30 ноября возбуждено 15 уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По ее данным, одному гражданину предъявлено обвинение в подкупе голосов, дело направлено в суд.

«После выборов к нам продолжает поступать оперативная информация о нарушениях избирательного законодательства. Также мы продолжаем мониторить соцсети. Недавно возбуждено дело по округу № 8, его расследует милиция Ошской области. Возбуждено уголовное дело и по округу № 9 в Узгенском районе. На данный момент всего возбуждено 15 дел», — говорится в сообщении.

Напомним, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов утвердила результаты голосования на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша в 29 из 30 избирательных округов. Итоги голосования отменили только в округе № 13.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/353999/
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкекском горкенеше могут появиться два новых депутата
Жылдызкан Джолдошева просит руководство КР не допускать беззакония по округу № 8
В округе № 13 будут избраны новые председатели 35 УИК
Миссия наблюдателей: выборное законодательство КР не соответствует стандартам
Досрочные выборы в Жогорку Кенеш. Стали известны результаты по округу № 16
Массовые нарушения: на нескольких участках отменили итоги голосования
Выборы отменены, кандидаты — вне игры: что происходит в округе № 13
Бактыбек Сыдыков заявил, что его несправедливо отстранили от победы
Член ЦИК КР о нарушениях в округе № 13 и когда новый парламент начнет работу
ЦИК разбирает итоги выборов по округу № 13, там победил Бакыт Сыдыков
Популярные новости
В&nbsp;ГКНБ подтвердили: кыргызстанец, попавший в&nbsp;сюжет BBC, погиб в&nbsp;Сирии В ГКНБ подтвердили: кыргызстанец, попавший в сюжет BBC, погиб в Сирии
Ташиев потребовал демонтировать конструкции у&nbsp;ЦУМа, сужающие проезжую часть Ташиев потребовал демонтировать конструкции у ЦУМа, сужающие проезжую часть
В&nbsp;Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за&nbsp;шпионаж В Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за шпионаж
В&nbsp;Бишкеке горит квартира в&nbsp;многоэтажном доме на&nbsp;улице Абдумомунова В Бишкеке горит квартира в многоэтажном доме на улице Абдумомунова
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; наградил первых победителей акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» наградил первых победителей акции «20 миллионеров»
MEGA подтверждает международный уровень качества по&nbsp;стандарту ISO 9001:2015 MEGA подтверждает международный уровень качества по стандарту ISO 9001:2015
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
9 декабря, вторник
22:44
Досрочные выборы в Жогорку Кенеш. Возбуждено 15 уголовных дел — МВД Досрочные выборы в Жогорку Кенеш. Возбуждено 15 уголовн...
22:20
В жилмассиве «Красный строитель» люди жалуются на разрушенную дорогу
22:02
Азамат Джапаров возглавил госучреждение «Кызмат»
21:47
Адвокаты Санкт-Петербурга окажут помощь мигрантам из Узбекистана и Кыргызстана
21:26
На месте снесенного здания Музучилища имени Мураталы Куренкеева строят новое