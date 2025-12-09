После досрочных выборов в Жогорку Кенеш 30 ноября возбуждено 15 уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По ее данным, одному гражданину предъявлено обвинение в подкупе голосов, дело направлено в суд.

«После выборов к нам продолжает поступать оперативная информация о нарушениях избирательного законодательства. Также мы продолжаем мониторить соцсети. Недавно возбуждено дело по округу № 8, его расследует милиция Ошской области. Возбуждено уголовное дело и по округу № 9 в Узгенском районе. На данный момент всего возбуждено 15 дел», — говорится в сообщении.

Напомним, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов утвердила результаты голосования на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша в 29 из 30 избирательных округов. Итоги голосования отменили только в округе № 13.