Сюжет: Семейное насилие

Постоянно избивал и оскорблял жену. На Иссык-Куле милиция задержала мужчину

Жительница Ак-Суйского района Иссык-Кульской области написала заявление в милицию о систематическом насилии со стороны мужа. Возбуждено уголовное дело по факту, сообщили в пресс-службе регионального управления внутренних дел.

Подозреваемый в семейном насилии задержан

По ее данным, И.А., 1992 года рождения, указала, что ее супруг, 38-летний житель села Кайырма-Арык И.Э., в течение длительного времени применял к ней физическое и психологическое насилие. Он неоднократно без причины избивал ее и оскорблял. В марте 2025-го после очередного избиения женщина обращалась в больницу, однако не сообщила медикам о том, как получены травмы. Спустя три месяца муж снова ее избил и пытался задушить.

Летом И.А. решила развестись и с детьми приехала к родителям. 20 ноября подала в суд заявление о разводе. Однако, по словам женщины, И.Э. продолжал угрожать ей по телефону, оскорблять и распространять видеоматериалы, наносящие ущерб ее репутации.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у пострадавшей диагностированы повреждения, относящиеся к категории «не причинивших значительного вреда здоровью».

Милиция возбудила уголовное дело по статье 131 части 1 «Домашнее насилие» УК КР. Проводится досудебное производство.

Подозреваемый допрошен и задержан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/353718/
