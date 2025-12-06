Пьяный водитель без прав задержан сотрудниками УПСМ в Бишкеке

5 декабря около 20.00 водитель грузового автомобиля марки Howo совершил ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие было незначительным, пострадавших нет. Однако внимание сотрудников патрульной милиции привлекло поведение водителя — он проявлял агрессию, размахивал монтировкой и угрожал окружающим, выкрикивая: «Я тебя убью».

По данным УПСМ, после прибытия сотрудников водитель начал вести себя еще агрессивнее. Он заявил, что выехал с намерением причинить вред сотрудникам милиции.

Оказалось, что мужчина был в нетрезвом состоянии. Обследование в наркологическом учреждении это подтвердило. Кроме этого, ранее он был лишен водительских прав и продолжал управлять автомобилем без удостоверения.

В результате транспортное средство было эвакуировано на специализированную стоянку, а водитель водворен в изолятор временного содержания УВД Октябрьского района Бишкека.