Происшествия

Государству вернули землю комплекса «Теплые ключи» стоимостью 442 миллиона сомов

Прокуратура Аламединского района выявила факт незаконной передачи земельного участка, обеспечивающего минеральной водой лечебно-оздоровительный комплекс «Теплые ключи», расположенный в Таш-Мойнокском айыльном аймаке Чуйской области. Об этом сообщили в надзорном органе.

Проверка установила, что участок площадью 3,12 гектара передан в собственность ОсОО «КС» еще в 1998 году, при этом процедура оформления не соответствовала требованиям закона. Земля имеет стратегическое значение, так как обеспечивает работу известного лечебного источника.

По данным прокуратуры, рыночная стоимость участка составляет 442,5 миллиона сомов.

Благодаря принятым мерам земля возвращена в государственную собственность. В надзорном органе отметили, что работа по выявлению и возврату незаконно переданных земель продолжится.
