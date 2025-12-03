13:20
Происшествия

Оштрафован водитель, выбросивший мусор на дорогу

В социальных сетях распространилось видео, на котором водитель автомобиля Kia K5 грубо нарушает правила общественного порядка, выбрасывая мусор прямо на проезжую часть. Сотрудниками Управления патрульной службы милиции данный водитель оперативно установлен и задержан.

В отношении нарушителя составлен протокол о правонарушении, ему разъяснены нормы действующего законодательства. Сотрудники также провели с ним профилактическую беседу о недопустимости подобных действий, которые загрязняют город и создают угрозу безопасности движения. Водителя оштрафовали на 5,5 тысячи сомов.

УПСМ напоминает: поддержание чистоты и порядка — обязанность каждого гражданина.
