В Бишкеке выявили подпольные клиники и препараты

В Бишкеке в ходе рейдового налогового контроля выявлены незаконно работающие медицинские клиники и крупная партия неразрешенных препаратов. Проверки проводили сотрудники Государственной налоговой службы совместно со специалистами Минздрава КР.

В одной из частных столичных клиник обнаружили медицинские изделия и оборудование без первичных документов. Также установлено, что учреждение работало без налоговой регистрации и без обязательной лицензии.

Кроме того, на складе индивидуального предпринимателя Б.А.М., занимавшегося фармдеятельностью без лицензии, нашли препараты, не зарегистрированные в Реестре медизделий КР. Проверяющие зафиксировали переклеенные этикетки: поверх оригинальной маркировки «медицинские изделия» были наклеены ярлыки «косметические средства».

По итогам рейдов сотрудники ГНС и Минздрава составили акты и произвели снятие остатков продукции на сумму 5,2 миллиона сомов.