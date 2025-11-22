Дом экс-депутат ЖК Кубанычбека Кадырова тоже обыскали

В доме экс-депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Кадырова утром прошли обыски. Об этом он сообщил в соцсетях.

По его словам, ему вменяют призывы к массовым беспорядкам.

«Меня дома не было. Пришли в семь утра люди с автоматами. Никто из них не представился и не предъявил официальных документов», — заявил он.

Отметим, обыски прошли и в доме экс-депутата ЖК Шайлообека Атазова, а также в квартире бывшей супруги журналиста Дмитрия Ложникова. Бывший председатель ГСБЭП Сыймык Жапыкеев и Кадырбек Атамбаев находятся на допросе в МВД.

Напомним, сегодня задержанТемирлан Султанбеков. Он обвиняется в призывах к массовым беспорядкам.