В Чуйской области задержан лжесотрудник ГКНБ. Обманом забрал 3 миллиона сомов

В Чуйской области задержан мужчина, который представлялся сотрудником ГКНБ КР и мошенническим путем завладел денежными средствами граждан в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-центр Нацбезопасности.

По ее данным, подозреваемый Н.Х.А., представляясь сотрудником ГКНБ, обещал гражданам за определенную сумму помочь в разрешении вопроса по прекращению уголовного преследования, находящегося в производстве МВД КР. В общей сложности он завладел тремя миллионами сомов.

Фото ГКНБ