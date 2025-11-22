В Чуйской области задержан лжесотрудник ГКНБ. Обманом забрал 3 миллиона сомов

В Чуйской области задержан мужчина, который представлялся сотрудником ГКНБ КР и мошенническим путем завладел денежными средствами граждан в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-центр Нацбезопасности.
По ее данным, подозреваемый Н.Х.А., представляясь сотрудником ГКНБ, обещал гражданам за определенную сумму помочь в разрешении вопроса по прекращению уголовного преследования, находящегося в производстве МВД КР. В общей сложности он завладел тремя миллионами сомов.
«Впоследствии вместо возврата долга гражданам за невыполненные обещания подозреваемый оказывал давление на потерпевших, пугая заведением уголовного дела «О даче взятки должностному лицу». ГКНБ просит граждан, возможно пострадавших от мошеннических действий Н.Х.А. обращаться по телефонам: