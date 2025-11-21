18:59
Происшествия

В Чуйской области директор стройфирмы подозревается в мошенничестве

В Чуйской области задержан директор строительной компании, подозреваемый в мошенничестве при государственных закупках. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 15 декабря 2022 года директор стройкомпании ОсОО «Восток Энерго Строй» И.А. заключил договор с Кызыл-Октябрьским айыл окмоту Кеминского района на строительство водоотводных лотков в селе Ударник. Сумма договора составила 3 миллиона 772 тысячи 895 сомов. Однако работы по сей день не завершены, и лотки не введены в эксплуатацию.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области

«Счетная палата установила факты завышения подрядчиком стоимости выполненных работ и другие нарушения. Общий ущерб, причиненный государству, составил 819 тысяч 580 сомов. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. Накануне И.А. задержали и водворили в ИВС. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.
