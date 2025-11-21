На климатическом саммите ООН в Бразилии произошел пожар

На климатическом саммите ООН в Белене (Бразилия) произошел пожар. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, эвакуация началась в тот момент, когда переговорщики готовились заключить соглашение об усилении международных усилий по борьбе с климатическим кризисом.

Фото из интернета. Пожар на COP30

Причина возгорания, которое удалось быстро взять под контроль, уточняется, однако, как сообщает Reuters, вероятно, воспламенилась электротехника — предположительно, микроволновая печь.

«Пожарные и сотрудники службы безопасности ООН оперативно отреагировали, и возгорание было ликвидировано примерно за шесть минут. Людей эвакуировали в безопасное место. Тринадцать человек получили медицинскую помощь на месте из-за вдыхания дыма», — отметили в ООН.

Напомним, ежегодно на конференции ООН страны обсуждают, как бороться с изменением климата, сокращать выбросы и поддерживать уязвимые государства.