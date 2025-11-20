ГКНБ выявил незаконную выдачу поддельных транскриптов в КГТУ имени Раззакова

Государственный комитет национальной безопасности выявил факты коррупции в системе высшего образования. По данным ведомства, преподаватели Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова причастны к изготовлению и продаже поддельных академических транскриптов.

Следствие установило, что некоторые сотрудники вуза оформляли студентам фальшивые академические документы, а также транскрипты, якобы выданные зарубежными университетами. Эти документы использовались для незаконного перевода примерно 200 человек на обучение в КГТУ.

После оперативно-следственных мероприятий задержан доцент одной из кафедр вуза Ш.А.А. Его водворили в изолятор временного содержания ГКНБ.

Фото ГКНБ. Выявлена незаконная выдача поддельных транскриптов в КГТУ

В настоящее время устанавливаются другие преподаватели и сотрудники администрации университета, которые могли быть вовлечены в противоправную схему.

ГКНБ напоминает: все граждане, причастные к коррупционным действиям, независимо от статуса и социального положения, понесут ответственность в соответствии с законодательством.