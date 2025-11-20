В Бишкеке неизвестный напал на девушку и ударил ее по голове твердым предметом

УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Об этом сообщили в пресс-службе районного управления.

Отмечается, что 19 ноября в милицию с письменным заявлением обратилась гражданка В.А. Она сообщила, что примерно в 19.00 на пересечении улиц Куттубаева и Токомбаева неизвестный мужчина нанес ей удар твердым предметом по голове. В результате у пострадавшей началось кровотечение.

Следственная служба возбудила уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР. Потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото ГУВД. В центре Бишкека неизвестный ударил женщину твердым предметом по голове

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УВД задержали подозреваемого — гражданина К.А., 1998 года рождения. Его доставили в следственное подразделение и в порядке статьи 96 УПК КР водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Как уточнили в ведомстве, при освидетельствовании установлено, что задержанный находился в нетрезвом состоянии. Следствие продолжается.