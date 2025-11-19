17:35
Происшествия

Гендиректора фирмы и ее дочь подозревают в хищении $1,47 миллиона. Их задержали

Гендиректора фирмы и ее дочь подозревают в хищении $1,47 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, в милицию с письменным заявлением обратился гражданин Ф.Т.

«Он заявил, что генеральный директор ОсОО «Ф.Р.» А.Ж. и ее дочь А.Б., войдя к нему в доверие под предлогом инвестиций в проект в селе Чок-Тал Иссык-Кульского района, завладели его денежными средствами. По данным заявителя, с 26 августа 2024 года по 4 июля 2025 года он передал им в общей сложности $1 миллион 476 тысяч 844», — говорится в сообщении.

ГУВД
Фото ГУВД. Гендиректора фирмы и ее дочь подозревают в хищении $1,47 миллиона – их задержали

По факту следственная служба УВД Октябрьского района возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР.

В рамках расследования по подозрению была задержана А.Ж., 1972 года рождения. Она водворена в ИВС ГУВД Бишкека.

В УВД обратились ко всем гражданам, которые могли пострадать от действий подозреваемых или обладают дополнительной информацией. Сообщить сведения можно по телефонам:
0706939696, 0995950940, 0505106565 и 102.
