ГКНБ вернул государству центр отдыха «Дружба» на Иссык-Куле

На баланс государства возвращен центр отдыха «Дружба» в селе Кутургу Тюпского района Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, имущество изъято в рамках расследования уголовного дела о финансировании деятельности членов ОПГ и отмывании доходов, полученных преступным путем.

На баланс Госагентства по управлению государственным имуществом передан комплекс общей площадью 4,5 гектара. В его состав входят 16 благоустроенных коттеджей, спортивные площадки, футбольное поле и ресторан.

Следственно-оперативные мероприятия по выявлению незаконно добытого имущества у членов ОПГ продолжаются.