Происшествия

В Джалал-Абадской области задержаны члены ОПГ, занимавшиеся вымогательством

В рамках проводимой работы по борьбе с организованной преступностью, ГКНБ КР задержаны члены ОПГ С.И.А., Н.Р.Х. и А.Б.Т., ранее привлеченные к уголовной ответственности за вымогательство денежных средств у предпринимателей.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что вышеуказанные лица, активно придерживаясь преступной идеологии, занимались вымогательством у жителей Ноокенского района денежных средств, которые, по их словам, направлялись для поддержки лиц, содержащихся в исправительных колониях.

Также получены данные, что задержанные, применив физическое и психологическое давление, вынуждали потерпевших оплачивать кредиты на крупную сумму, которые были оформлены на своих подставных лиц.

Установлено, что задержанные лица пользовались поддержкой активного члена ОПГ Камчи Кольбаева - Э.Мурзахметова по кличке Чач. В 2022 году один из задержанных Н.Р.Х. по кличке Рокки был назначен так называемым «смотрящим» за Ноокенским районом.

ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области просит граждан, возможно, пострадавших от действий указанных лиц, обращаться по телефону 0 (3722) 5-60-49 или через WhatsApp 0995 01-22-10.
