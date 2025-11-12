В Чуйской области задержаны дропперы

30 октября 2025 года в ОВД Токмока поступило заявление от гражданки С. Р., 1965 года рождения, о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые, представившись сотрудниками ГКНБ Кыргызской Республики, следователем ГУВД Чуйской области и представителями Национального банка, обманным путем, под предлогом «защиты денежных средств от мошенников», завладели ее деньгами в размере 4 миллионов 783 тысяч сомов. Деньги она перевела на различные банковские счета. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, после этого злоумышленники перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209-1 (Умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива и SIM-карты) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что денежные средства потерпевшей были переведены на счета, зарегистрированные на гражданина А. Б., 2000 года рождения, который за денежное вознаграждение передал неустановленным лицам свои банковские карты, а также предоставил им полный доступ к интернет-банкингу и мобильным приложениям. Таким образом, он выступил в роли так называемого «дроппера»-посредника, участвующего в противоправных схемах по обналичиванию похищенных денежных средств.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемых в совершении данного преступления — граждан С. Ж., 2007 года рождения, и Ж. Б., 2006 года рождения.

В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики они были задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Решением городского суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде электронного наблюдения. Расследование по делу продолжается.

ГУВД Чуйской области напоминает, что в соответствии с законодательством Кыргызской Республики передача SIM-карт, банковских карт и других электронных средств платежа третьим лицам является уголовно наказуемым деянием.