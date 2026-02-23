16:08
Происшествия

В 2025 году МВД привлекло к ответственности 226 человек за дропперство

В 2025 году в Кыргызстане за дропперство к ответственности привлечены 226 человек. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

Он отметил, что в стране постоянно проводится разъяснительная работа относительно участия в мошеннических схемах.

«Мы постоянно призываем граждан не передавать свои данные и карты, потому что эти действия в итоге приводят к тому, что мошенники на большие суммы обманывают людей. Мы даже рядом с банкоматами вывешиваем предупреждения, чтобы люди не отдавали свои карты. Но есть факты, когда некоторые молодые люди, студенты, продают свои карты. Но с каждым днем таких случаев становится меньше, потому что они уже понимают, что могут быть привлечены к ответственности», — сказал замминистра.

Он добавил, что милиция проводит разъяснительные работы среди населения.

Напомним, в 2025 году депутаты инициировали поправки в Уголовный кодекс, предложив прописать наказание за дропперство. В Уголовном кодексе появилась новая статья, согласно которой передача или продажа своей банковской карты, кошелька виртуального актива и SIM-карты третьим лицам в целях совершения неправомерных действий наказываются различными штрафами и сроками в зависимости от степени тяжести преступления.  
