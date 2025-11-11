Пресечен канал перевозки контрабандных грузов в Баткенской области

ГКНБ КР пресечен налаженный канал перевозки контрабандных грузов товаров народного потребления и бытовой техники в особо крупном размере через госграницу КР и РТ на территории Лейлекского района Баткенской области.

Так, в рамках возбужденных уголовных дел по статье 231 части 4 УК КР «Экономическая контрабанда, совершенная организованной (трансграничной) группой или в составе преступного сообщества» установлены граждане Кыргызстана, Таджикистана и КНР, которые с целью незаконного ввоза на территорию Таджикистана товаров контрабандным путем, создали организованную трансграничную группу.

Фото ГКНБ. Контрабанда

По результатам проведенных оперативно-следственных мероприятий по факту осуществления трансграничной контрабандной деятельности с товаром на сумму около 29 миллионов сомов задержаны гражданин КНР Л.Ц.Ф. и граждане КР — И.А.И., Т.А.К., Т.У.М., А.К.К., О.Ш.К., С.А.К., У.у.М., Г.У.Т., С.И.А., Т.Т.А., Т.Д.Э. в количестве 12 человек и водворены в следственные изоляторы ГКНБ КР. В настоящее время проводятся следственные действия.

Вышеуказанные преступления со стороны задержанных лиц совершены несмотря на профилактические мероприятия по предупреждению незаконной контрабандной деятельности, проведенные со стороны ГКНБ КР.