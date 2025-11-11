11:14
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Происшествия

Пресечен канал перевозки контрабандных грузов в Баткенской области

ГКНБ КР пресечен налаженный канал перевозки контрабандных грузов товаров народного потребления и бытовой техники в особо крупном размере через госграницу КР и РТ на территории Лейлекского района Баткенской области.

Так, в рамках возбужденных уголовных дел по статье 231 части 4 УК КР «Экономическая контрабанда, совершенная организованной (трансграничной) группой или в составе преступного сообщества» установлены граждане Кыргызстана, Таджикистана и КНР, которые с целью незаконного ввоза на территорию Таджикистана товаров контрабандным путем, создали организованную трансграничную группу.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Контрабанда

По результатам проведенных оперативно-следственных мероприятий по факту осуществления трансграничной контрабандной деятельности с товаром на сумму около 29 миллионов сомов задержаны гражданин КНР Л.Ц.Ф. и граждане КР — И.А.И., Т.А.К., Т.У.М., А.К.К., О.Ш.К., С.А.К., У.у.М., Г.У.Т., С.И.А., Т.Т.А., Т.Д.Э. в количестве 12 человек и водворены в следственные изоляторы ГКНБ КР. В настоящее время проводятся следственные действия.

Вышеуказанные преступления со стороны задержанных лиц совершены несмотря на профилактические мероприятия по предупреждению незаконной контрабандной деятельности, проведенные со стороны ГКНБ КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/350421/
просмотров: 74
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткене вернули государству земли для погранзастав
В Баткене новый мэр — Сейтек Кулубаев
Актрисе из сериала «Интерны» Аглае Тарасовой запретили пользоваться связью
Рейд в городе Ош. Налоговая служба выявила партию незаконных лекарств
В Кыргызстане задержана партия контрабандного риса из Узбекистана
В Кыргызстане почтили память воинов, погибших в баткенских событиях
Жители начали заселяться в новый поселок Жаны Достук в Баткенской области
На угольных месторождениях Баткена проходит операция «Нелегал Кордон»
В Баткенской области пресекли попытку контрабандного вывоза мяса и скота в РТ
ГНС пресекла ввоз контрабандной косметики на 5,7 миллиона сомов через «Ак-Жол»
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области возбуждено уголовное дело за&nbsp;разжигание межнациональной розни В Чуйской области возбуждено уголовное дело за разжигание межнациональной розни
Кандидат в&nbsp;депутаты&nbsp;ЖК пытался отрубить мужчине руку топором Кандидат в депутаты ЖК пытался отрубить мужчине руку топором
ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики
Выборы-2025. Милиция задержала Кудрета Тайчабарова Выборы-2025. Милиция задержала Кудрета Тайчабарова
Бизнес
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
11 ноября, вторник
11:06
Пресечен канал перевозки контрабандных грузов в Баткенской области Пресечен канал перевозки контрабандных грузов в Баткенс...
11:05
Границы «Тамчи» зафиксированы: президент подписал указ
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 11 ноября
11:00
Кабмин создал штаб для подготовки осеннего сева зерновых под урожай-2026
10:57
Бишкекский «Тазалык» получит к зиме 20 единиц спецтехники