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Общество

ДУМК внедряет единую электронную базу для религиозных учебных заведений

Духовное управление мусульман Кыргызстана приступило к созданию единой электронной базы религиозных учебных заведений. Как сообщили в учебном отделе ДУМК, работа направлена на цифровизацию образовательного процесса и повышение прозрачности деятельности медресе.

Электронная система охватывает широкий спектр информации: данные о руководстве учебных заведений, их геолокация на карте, общая документация, статистика по студентам и преподавателям, а также режимы обучения (дневное, вечернее, заочное). Через платформу можно будет подавать заявления, вести электронный документооборот и контролировать учебный процесс с помощью цифровых журналов и системы тестирования.

Одной из функций станет видеонаблюдение — для фиксации присутствия преподавателей и ведения занятий в установленное время.

В ДУМК подчеркивают, что база создается с целью упрощения администрирования, обеспечения открытости и соответствия современным требованиям. Завершить переход всех учебных заведений на электронную систему планируется до конца 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334510/
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