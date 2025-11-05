12:43
USD 87.45
EUR 100.69
RUB 1.08
Происшествия

В США разбился грузовой самолет UPS — 7 погибших, 11 раненых

В США разбился грузовой самолет компании UPS Airlines. Авиакатастрофа произошла вскоре после вылета из международного аэропорта имени Мухаммеда Али в городе Луисвилл, штат Кентукки. Об этом сообщило издание AP News.

По предварительным данным, у самолета McDonnell Douglas MD-11 загорелся левый двигатель. После этого лайнер потерял управление, рухнул и протаранил несколько зданий, топливные баки и десятки автомобилей. На месте падения начался масштабный пожар.

Как передает The Guardian, погибли не менее семи человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.

Местные власти сообщили, что аэропорт временно закрыт, прилегающие районы оцеплены, а жителям в радиусе восьми километров рекомендовано не покидать дома.

Причины катастрофы выясняют специалисты Федерального управления гражданской авиации и Национального совета по безопасности на транспорте.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349696/
просмотров: 1043
Версия для печати
Материалы по теме
Американская актриса надела на Хэллоуин окровавленный костюм Джеки Кеннеди
В США в ДТП погибли двое кыргызстанцев, еще один в тяжелом состоянии
Зараженные макаки сбежали после ДТП — власти США предупредили об опасности
Пол Капур назначен помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии
Группа из посольства США в КР будет мониторить парламентские выборы
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр времени
В аэропорту Гонконга самолет выкатился с полосы, столкнулся с авто и упал в море
Как поступить в американский вуз и учиться бесплатно: личный опыт кыргызстанки
Вторая массовая акция под лозунгом «Нет королям» прошла во всех штатах США
Президент освободил брата певца Бека Борбиева от должности генконсула в Чикаго
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержан дроппер В Чуйской области задержан дроппер
Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и&nbsp;милиционера Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и милиционера
На&nbsp;Иссык-Куле горят коттеджи пансионата &laquo;Радуга&raquo; На Иссык-Куле горят коттеджи пансионата «Радуга»
За&nbsp;три дня в&nbsp;Кыргызстане зарегистрированы три землетрясения За три дня в Кыргызстане зарегистрированы три землетрясения
Бизнес
Выгодный тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Выгодный тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
Бесплатный O!Prime на&nbsp;90&nbsp;дней&nbsp;&mdash; больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo;: выгодная связь для работников госучреждений Тариф «Мамлекеттик»: выгодная связь для работников госучреждений
Исламское страхование ближе: старт партнерства СК&nbsp;&laquo;Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Исламское страхование ближе: старт партнерства СК «Кыргызстан» и «Элдик Банка»
5 ноября, среда
12:13
В Бишкеке за дачу взятки милиционеру задержаны иностранцы В Бишкеке за дачу взятки милиционеру задержаны иностран...
12:10
В горных районах Кыргызстана объявлено штормовое предупреждение
12:09
Выгодный тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
12:08
На объездной дороге в яму, не огражденную лентами, упала машина
12:00
Уголь этой зимой: «Кыргызкомур» постарается не поднимать цены