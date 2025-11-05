В США разбился грузовой самолет компании UPS Airlines. Авиакатастрофа произошла вскоре после вылета из международного аэропорта имени Мухаммеда Али в городе Луисвилл, штат Кентукки. Об этом сообщило издание AP News.

По предварительным данным, у самолета McDonnell Douglas MD-11 загорелся левый двигатель. После этого лайнер потерял управление, рухнул и протаранил несколько зданий, топливные баки и десятки автомобилей. На месте падения начался масштабный пожар.

Как передает The Guardian , погибли не менее семи человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.

Местные власти сообщили, что аэропорт временно закрыт, прилегающие районы оцеплены, а жителям в радиусе восьми километров рекомендовано не покидать дома.

Причины катастрофы выясняют специалисты Федерального управления гражданской авиации и Национального совета по безопасности на транспорте.