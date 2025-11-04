Государству возвращена Беловодская нефтебаза «Кыргызмунайзат»

ГКНБ в рамках мероприятий по выявлению и возврату в государственную собственность незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов вернул Беловодскую нефтебазу «Кыргызмунайзат».

Фото ГКНБ. Нефтебаза

Установлено, что в 2004 году территория нефтебазы мерой 7,7 гектара со зданиями и сооружениями (резервуары для нефтепродуктов емкостью 36 тысяч 200 тонн), расположенная в селе Петровка Московского района, незаконно выведена в частную собственность путем сговора должностных лиц государственных органов по заниженной стоимости и без соответствующих торгов.

Указанная нефтебаза возвращена на баланс государства.