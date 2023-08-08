07:00
USD 88.27
EUR 94.74
RUB 0.90
Техноблог

Самые популярные автомобили по параллельному импорту в РФ назвали эксперты

Названы самые популярные автомобили, ввезенные в Россию по схеме параллельного импорта, сообщает «Автостат Инфо».

За первые шесть месяцев 2023 года в РФ реализовано 60,4 тысячи транспортных средств, ввезенных по схеме параллельного импорта. Это составляет 13,7 процента от всего объема проданных в стране автомобилей.

В июне текущего года объем регистрации таких автомобилей вырос на 17 процентов по сравнению с маем и составил 13,2 тысячи единиц.

Кроссовер Kia Sportage возглавил июньский рейтинг среди моделей, ввезенных по параллельному импорту (840 штук). Тройку лидеров замкнули Hyundai Tucson (729) и Toyota Camry (508).

Самыми популярными марками в первый месяц лета стали Toyota (2,2 тысячи штук), Kia (2,1 тысячи) и Hyundai (2 тысячи).

В рейтинге брендов по результатам первого полугодия первое место занял Hyundai (10 тысяч), далее идут Toyota (9,9 тысячи), Kia (9 тысяч), BMW (3,8 тысячи) и Mercedes-Benz (3,5 тысячи).

Модельный рейтинг по итогам всего полугодия возглавили Hyundai Tucson (4,1 тысячи), Kia Sportage (2,8 тысячи) и Hyundai Santa Fe (2,3 тысячи).
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/272001/
просмотров: 3607
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане пройдет открытый чемпионат страны по дрифту
Иссык-Куль вошел в топ-5 доступных и популярных мест для отдыха россиян
Ввоз в Россию авто из Кыргызстана с занижением цены прокомментировала таможня
Кыргызстан лидирует в регионе по показателям Целей устойчивого развития
В Сети показали новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2024 года
Как безумный Макс. Садыр Жапаров прокатился на машине, как в известном боевике
Кыргызстан на 91-м месте в рейтинге самых миролюбивых стран — Global Finance
Кыргызстан оказался в списке стран с самым высоким уровнем преступности
Айгуль Жапарова вошла в топ влиятельных женщин на постсоветском пространстве
Акылбеку Жапарову показали сборку автомобилей на предприятии UzAuto Motors
Популярные новости
Mercedes-Benz представил вседорожный универсал E-Class Mercedes-Benz представил вседорожный универсал E-Class
В&nbsp;WhatsApp появилась возможность использовать несколько аккаунтов В WhatsApp появилась возможность использовать несколько аккаунтов
Еврокомиссия: Действия Илона Маска и&nbsp;соцсети&nbsp;Х помогают российской пропаганде Еврокомиссия: Действия Илона Маска и соцсети Х помогают российской пропаганде
Tesla представила обновленный электромобиль Model&nbsp;3 Tesla представила обновленный электромобиль Model 3
Бизнес
В&nbsp;MegaPay доступны цифровые документы и&nbsp;сервисы В MegaPay доступны цифровые документы и сервисы
Эффективное лидерство: советы топ-менеджерам для успешного управления Эффективное лидерство: советы топ-менеджерам для успешного управления
Почетный Генеральный консул Венгрии Генрих Балян награжден Орденом Венгрии Почетный Генеральный консул Венгрии Генрих Балян награжден Орденом Венгрии
Акция &laquo;Осенние дары&nbsp;&mdash; 2023&raquo;: кредиты в&nbsp;сомах от&nbsp;18&nbsp;процентов годовых на&nbsp;пять лет Акция «Осенние дары — 2023»: кредиты в сомах от 18 процентов годовых на пять лет
7 сентября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
6 сентября, среда
23:46
Tesla представила обновленный электромобиль Model 3
23:21
Компания Nestle изучает возможность работы в Кыргызстане
23:03
Победителям лотереи от налоговой начали вручать призы
22:44
Асфальт на мосту в 12-м микрорайоне Бишкека разрушается
22:23
Центр «Кыргызтасмасы» выпустит каталог о кыргызском кино