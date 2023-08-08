Самые популярные автомобили по параллельному импорту в РФ назвали эксперты

Названы самые популярные автомобили, ввезенные в Россию по схеме параллельного импорта, сообщает «Автостат Инфо».

За первые шесть месяцев 2023 года в РФ реализовано 60,4 тысячи транспортных средств, ввезенных по схеме параллельного импорта. Это составляет 13,7 процента от всего объема проданных в стране автомобилей.

В июне текущего года объем регистрации таких автомобилей вырос на 17 процентов по сравнению с маем и составил 13,2 тысячи единиц.

Кроссовер Kia Sportage возглавил июньский рейтинг среди моделей, ввезенных по параллельному импорту (840 штук). Тройку лидеров замкнули Hyundai Tucson (729) и Toyota Camry (508).

Самыми популярными марками в первый месяц лета стали Toyota (2,2 тысячи штук), Kia (2,1 тысячи) и Hyundai (2 тысячи).

В рейтинге брендов по результатам первого полугодия первое место занял Hyundai (10 тысяч), далее идут Toyota (9,9 тысячи), Kia (9 тысяч), BMW (3,8 тысячи) и Mercedes-Benz (3,5 тысячи).

Модельный рейтинг по итогам всего полугодия возглавили Hyundai Tucson (4,1 тысячи), Kia Sportage (2,8 тысячи) и Hyundai Santa Fe (2,3 тысячи).