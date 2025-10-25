15:43
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Происшествия

В Бишкеке водитель не справился с управлением. Машина врезалась в дерево

В Бишкеке водитель не справился с управлением, и машина, врезавшись в дерево, загорелась. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ столицы.

По ее данным, сегодня примерно в 1.10 водитель О.А.У., 2006 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес Бенц Е-55», двигался по улице Байтика Баатыра в южном направлении. Он не справился с управлением.

«В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира Э.Т., 2007 года рождения, и Ж.Х., 2006 года рождения. Всех с травмами доставили в больницу. Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ГУВД Бишкека. В настоящее время ведется следствие», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, машина ехала на большой скорости. Водитель пытался объехать пешеходов, перебегавших дорогу в неположенном месте.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348539/
просмотров: 400
Версия для печати
Материалы по теме
Автомобилисты обвинили пешеходов в половине всех аварий
Мужчину, сбившего насмерть ребенка у «Азия Молл», водворили в ИВС
«Нет и не будет попыток замять дело». Администрация президента о резонансном ДТП
В ГУВД Бишкека обещают объективно расследовать ДТП с гибелью подростка
Гибель 13-летнего подростка. Мама мальчика обратилась к властям страны
Смертельное ДТП в Бишкеке. Медики рассказали о состоянии остальных пострадавших
За неделю в Кыргызстане зафиксировано более 24 тысяч фактов нарушения ПДД
В Бишкеке 17-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП, арестовали на месяц
В Бишкеке задержан 17-летний водитель без прав, по вине которого погиб подросток
На улице 7 Апреля в Бишкеке перевернулся грузовик
Популярные новости
Взорвалась цементная цистерна. В&nbsp;Новопокровке погибло два человека Взорвалась цементная цистерна. В Новопокровке погибло два человека
Четвертое за&nbsp;сутки землетрясение в&nbsp;Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии Четвертое за сутки землетрясение в Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии
Дело о&nbsp;кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной Дело о кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной
ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за&nbsp;мошенничество ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за мошенничество
Бизнес
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
10&nbsp;процентов кешбэка на&nbsp;Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей 10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
25 октября, суббота
15:40
В Бишкеке задержан водитель, везший ребенка на руках В Бишкеке задержан водитель, везший ребенка на руках
15:39
Избиение Царикаева в Бишкеке. В милиции рассказали подробности инцидента
15:21
Самые смешные фото показали организаторы конкурса Nikon Comedy Wildlife Awards
15:08
В Бишкеке водитель не справился с управлением. Машина врезалась в дерево
15:05
Как выглядит Белый дом после решения Трампа построить бальный зал