В Бишкеке водитель не справился с управлением. Машина врезалась в дерево

В Бишкеке водитель не справился с управлением, и машина, врезавшись в дерево, загорелась. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ столицы.

По ее данным, сегодня примерно в 1.10 водитель О.А.У., 2006 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес Бенц Е-55», двигался по улице Байтика Баатыра в южном направлении. Он не справился с управлением.

«В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира Э.Т., 2007 года рождения, и Ж.Х., 2006 года рождения. Всех с травмами доставили в больницу. Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ГУВД Бишкека. В настоящее время ведется следствие», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, машина ехала на большой скорости. Водитель пытался объехать пешеходов, перебегавших дорогу в неположенном месте.