В социальных сетях анонимная пользовательница заявила, что весной во время экзамена в Государственном центре по регистрации транспортных средств и водительского состава (ранее «Унаа») стала жертвой насилия со стороны инспектора.

По словам девушки, она не подала заявление сразу из-за стыда и страха, а также из-за нежелания, чтобы о случившемся узнали ее родные.

«Я не написала заявление, мне было стыдно... Это было весной, не могу забыть — мысли об этом просто убивают меня. Я как могла сопротивлялась, но он был вдвое сильнее. Он сказал, что я никогда не смогу получить права. Я умоляла не трогать, но он сказал, что ничего страшного, такое бывает», — написала она в соцсетях.

В УВД Октябрьского района Бишкека подтвердили, что по данному факту проводится проверка. «Данный факт зарегистрирован и начата доследственная проверка. Сотрудники милиции ведут все необходимые мероприятия по установлению личности вышеуказанного лица. Кроме этого данный факт взят руководством на контроль», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В милиции добавили, что расследование продолжается, и по его итогам будет предоставлена дополнительная информация.