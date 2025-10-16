Смертельное ДТП на Иссык-Куле: дети стали свидетелями гибели матери

В селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области произошла смертельная авария. Об этом сообщили в областном Управлении по обеспечению безопасности дорожного движения.

По предварительным данным, 15 октября около 19.30 местный житель Т.У.Э., управляя автомобилем Mercedes-Benz 200, сбил пешехода, внезапно вышедшего на дорогу.

Пострадавшая — 37-летняя жительница села Чон-Сары-Ой Ж.З.К. — скончалась на месте от полученных травм. В момент ДТП с ней находились две ее дочери.

Факт зарегистрирован в Иссык-Кульском районном ОВД, начато расследование.