За неделю в Кыргызстане задержали 244 пьяных водителя

В Кыргызстане за неделю, с 6 по 12 октября, выявили 20 тысяч 402 нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.
По ее данным, среди нарушений фиксировались:
-
управление транспортом без соответствующих документов — 1 тысяча 310;
-
управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 244;
-
незаконная тонировка стекол транспорта — 198;
-
нарушение ПДД с участием пешеходов — 563;
-
нарушение правил эксплуатации транспорта — 3 тысячи 166;
-
лихачество — 25;
-
превышение установленной скорости — 3 тысячи 545;
-
управление транспортом с поддельным номерным знаком — 7;
-
иные — 11 тысяч 344.
В итоге 2 тысячи 424 автомобиля отправили на штрафные стоянки.