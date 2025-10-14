За неделю в Кыргызстане задержали 244 пьяных водителя

В Кыргызстане за неделю, с 6 по 12 октября, выявили 20 тысяч 402 нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, среди нарушений фиксировались:

управление транспортом без соответствующих документов — 1 тысяча 310;

управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 244;

незаконная тонировка стекол транспорта — 198;

нарушение ПДД с участием пешеходов — 563;

нарушение правил эксплуатации транспорта — 3 тысячи 166;

лихачество — 25;

превышение установленной скорости — 3 тысячи 545;

управление транспортом с поддельным номерным знаком — 7;

иные — 11 тысяч 344.

В итоге 2 тысячи 424 автомобиля отправили на штрафные стоянки.