17:09
USD 87.45
EUR 101.31
RUB 1.07
Происшествия

За неделю в Кыргызстане задержали 244 пьяных водителя

В Кыргызстане за неделю, с 6 по 12 октября, выявили 20 тысяч 402 нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, среди нарушений фиксировались:

  • управление транспортом без соответствующих документов — 1 тысяча 310;

  • управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 244;

  • незаконная тонировка стекол транспорта — 198;

  • нарушение ПДД с участием пешеходов — 563;

  • нарушение правил эксплуатации транспорта — 3 тысячи 166;

  • лихачество — 25;

  • превышение установленной скорости — 3 тысячи 545;

  • управление транспортом с поддельным номерным знаком — 7;

  • иные — 11 тысяч 344.

В итоге 2 тысячи 424 автомобиля отправили на штрафные стоянки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/347131/
просмотров: 107
Версия для печати
Материалы по теме
За неделю в КР выявили более 400 тысяч непристегнутых водителей и пассажиров
За пьяное вождение в Кыргызстане за неделю задержали 268 водителей
В Бишкеке злостный нарушитель ПДД незаконно использовал спецсигналы
Более 350 пьяных водителей поймали на дорогах Кыргызстана за неделю
Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Пьяный водитель в Бишкеке устроил дебош при задержании
Несовершеннолетнего водителя оштрафовали в Бишкеке на 70 тысяч сомов
Блогера Begemot Kyz вновь задержали патрульные. На этот раз за вождение без прав
Почти 350 пьяных водителей поймали в Кыргызстане за неделю
Пьяный водитель заявил, что «должен был стать лучшим оперативником 2025 года»
Популярные новости
Экс-замглавы аппарата Жогорку Кенеша задержан по&nbsp;подозрению в&nbsp;вымогательстве Экс-замглавы аппарата Жогорку Кенеша задержан по подозрению в вымогательстве
В&nbsp;Сокулукском районе задержана женщина. Продавала чужие земельные участки В Сокулукском районе задержана женщина. Продавала чужие земельные участки
Внимание, розыск! В&nbsp;Бишкеке пропал 67-летний Ким Джонг Кын Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 67-летний Ким Джонг Кын
По&nbsp;наводке Нурлана Мотуева задержан подозреваемый в&nbsp;крупном мошенничестве По наводке Нурлана Мотуева задержан подозреваемый в крупном мошенничестве
Бизнес
С&nbsp;М+&nbsp;дешевле! Повышенные скидки и&nbsp;шанс выиграть квартиру С М+ дешевле! Повышенные скидки и шанс выиграть квартиру
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
14 октября, вторник
16:56
За неделю в Кыргызстане задержали 244 пьяных водителя За неделю в Кыргызстане задержали 244 пьяных водителя
16:48
В России фигурантами дела о захвате власти стали известные политики и бизнесмены
16:41
В Чуйской области браконьеры оштрафованы за незаконную охоту
16:15
В новом штабе ГКНБ состоялась встреча ветеранов органов нацбезопасности
16:13
Глава Минздрава заверяет, что коррупции на уровне ведомства больше нет