Ежегодно на дорогах в мире погибает 1,2 миллиона человек, еще около 50 миллионов получают травмы. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

По ее данным, дорожные аварии являются восьмой по значимости причиной смерти в мире и основной причиной гибели детей старше пяти лет и молодежи. Особенно остро проблема стоит в странах с низким и средним уровнем дохода, где происходит 90 процентов всех смертей на дорогах.

Жертвами чаще всего становятся пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты и дети — те, кто не имеет доступа к безопасному транспорту и дорожной инфраструктуре.

Уточняется, что решения уже существуют: от улучшенного городского планирования и безопасного общественного транспорта до обязательного использования шлемов и ремней безопасности, контроля скорости и эффективных экстренных протоколов. Эти меры способны спасти тысячи жизней.