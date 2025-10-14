20:30
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.09
Происшествия

Ежегодно на дорогах в мире погибает 1,2 миллиона человек

Ежегодно на дорогах в мире погибает 1,2 миллиона человек, еще около 50 миллионов получают травмы. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

По ее данным, дорожные аварии являются восьмой по значимости причиной смерти в мире и основной причиной гибели детей старше пяти лет и молодежи. Особенно остро проблема стоит в странах с низким и средним уровнем дохода, где происходит 90 процентов всех смертей на дорогах.

Жертвами чаще всего становятся пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты и дети — те, кто не имеет доступа к безопасному транспорту и дорожной инфраструктуре.

Уточняется, что решения уже существуют: от улучшенного городского планирования и безопасного общественного транспорта до обязательного использования шлемов и ремней безопасности, контроля скорости и эффективных экстренных протоколов. Эти меры способны спасти тысячи жизней.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/347063/
просмотров: 86
Версия для печати
Материалы по теме
Новый электробус столкнулся с легковушкой в центре Бишкека
Сколько получили пострадавшие в ДТП, рассказали в Госстраховой организации
Суды по всему миру рассматривают более 3 тысяч климатических дел
Патрульные нашли водителя перевернувшегося на объездной дороге грузовика
Милиция ищет участников жесткого ДТП в Бишкеке
Мировые цены на продовольствие снизились в сентябре
У более чем 300 миллионов человек в мире нет дома — ООН
Международный суд ООН начинает слушание по делу о праве трудящихся на забастовку
В Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова автомобиль сбил девушку
Смертной казни нет места в 2025 году — Верховный комиссар ООН по правам человека
Популярные новости
Экс-замглавы аппарата Жогорку Кенеша задержан по&nbsp;подозрению в&nbsp;вымогательстве Экс-замглавы аппарата Жогорку Кенеша задержан по подозрению в вымогательстве
В&nbsp;Сокулукском районе задержана женщина. Продавала чужие земельные участки В Сокулукском районе задержана женщина. Продавала чужие земельные участки
Внимание, розыск! В&nbsp;Бишкеке пропал 67-летний Ким Джонг Кын Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 67-летний Ким Джонг Кын
По&nbsp;наводке Нурлана Мотуева задержан подозреваемый в&nbsp;крупном мошенничестве По наводке Нурлана Мотуева задержан подозреваемый в крупном мошенничестве
Бизнес
С&nbsp;М+&nbsp;дешевле! Повышенные скидки и&nbsp;шанс выиграть квартиру С М+ дешевле! Повышенные скидки и шанс выиграть квартиру
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
14 октября, вторник
20:20
Ежегодно на дорогах в мире погибает 1,2 миллиона человек Ежегодно на дорогах в мире погибает 1,2 миллиона челове...
20:01
После жалоб жителей мэрия Бишкека установила новые мусорные баки
19:43
В Бишкеке открывается выставка к 100-летию дома-музея Михаила Фрунзе
19:25
SpaceX успешно провела 11-й тестовый запуск корабля Starship
19:06
Концепцию «умной» фермы разработают в Кыргызстане