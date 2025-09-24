15:19
Происшествия

На КПП «Чалдовар» выявлена устойчивая коррупционная схема, задержаны чиновники

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана сообщил о задержании ряда должностных лиц, причастных к масштабной коррупционной схеме на контрольно-пропускном пункте «Чалдовар-автодорожный» в Чуйской области.  

Как отметили в ведомстве, коррупционная сеть действовала при участии сотрудников Налоговой службы, военнослужащих Пограничной службы, работников Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и весогабаритного контроля Минтранса.

По данным ГКНБ, через фирмы «ТД Жорго» и «Радиант» организаторы оформляли фиктивные документы и обеспечивали незаконный ввоз товаров из стран ЕАЭС. За «услуги» владельцы грузов платили так называемым толкачам по $1,5-2 тысячи с одной фуры. Эти деньги распределялись между должностными лицами — от 5 до 7 тысяч сомов на человека. Ежедневно незаконные сборы достигали 80 тысяч сомов.

18 сентября в ходе спецоперации задержаны двое граждан, от которых получены доказательства систематической передачи взяток. В общей сложности к делу причастно более 20 сотрудников госорганов. Ущерб бюджету оценивается в миллионы сомов.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Камчыбек Ташиев

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев подчеркнул, что коррупция сохраняется и на других пунктах пропуска, включая «Ак-Жол» и «Ак-Тилек». Он поручил уволить всех виновных, арестовать имущество и взять под стражу участников схемы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/344738/
просмотров: 597
