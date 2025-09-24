Больше всего пожаров происходит в частных домах, рассказал специалист МЧС

В Кыргызстане больше всего пожаров зафиксировано в частных домах и на открытой местности. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил старший офицер отдела пожаротушения и профилактики пожаров Министерства чрезвычайных ситуация Эркин Тологонов.

По его словам, основная причина возгораний — неосторожное использование электрических приборов, легкомысленное отношение к огню и дети, играющие с легковоспламеняющимися предметами и веществами.

Эркин Тологонов также отметил, что с начала текущего года по республике было зарегистрировано 2 тысячи 413 пожаров. Ущерб от них оценивается в более чем 1 миллиард 430 миллионов сомов. Пострадали в огне 26 человек, еще 33 человека погибли.