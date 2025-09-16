В Амурской области лишили российского гражданства уроженца Кыргызстана

В Амурской области лишили российского гражданства кыргызстанца Исламбека Азизова. Об этом сообщили в региональном управлении по вопросам миграции управления МВД России.

Отмечается, что житель Приамурья лишился паспорта РФ после того, как несколько раз нарушил закон.

30-летний Исламбек Азизов получил гражданство в 2010 году. Он называл себя лидером местной кыргызской диаспоры. В декабре 2024 года его вместе с братом задержали в кафе после драки. В ходе потасовки он откусил часть уха оппоненту.

Бывшего гражданина КР задержали за хулиганство, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

«В настоящее время злоумышленник привлекается к уголовной ответственности, находится в следственном изоляторе», — говорится в сообщении.

По данным МВД, его сняли с регистрации по месту жительства. Паспорт, выданный в 2010-м, признали недействительным.