Решение о прекращении гражданства РФ еще одному кыргызстанцу вынесено в Магадане

В управлении по вопросам миграции управления МВД России по Магаданской области принято решение о прекращении гражданства РФ в отношении 37-летнего уроженца Кыргызской Республики.

Установлено, что мужчина приобрел российское подданство в 2021-м и получил паспорт гражданина РФ. Однако в этом году правоохранители уличили его в совершении действий, негативно влияющих на социальную стабильность в обществе.

В настоящее время российский паспорт уроженца КР признан недействительным и изъят. В его отношении принято решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации на 20 лет.

Напомним, ранее Нура Курманбекова также была лишена российского гражданства за угрозу национальной безопасности. Она получила российский паспорт в 2020 году. Сейчас женщина опротестовывает решение властей в суде.