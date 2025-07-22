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Решение о прекращении гражданства РФ еще одному кыргызстанцу вынесено в Магадане

В управлении по вопросам миграции управления МВД России по Магаданской области принято решение о прекращении гражданства РФ в отношении 37-летнего уроженца Кыргызской Республики.

Установлено, что мужчина приобрел российское подданство в 2021-м и получил паспорт гражданина РФ. Однако в этом году правоохранители уличили его в совершении действий, негативно влияющих на социальную стабильность в обществе.

В настоящее время российский паспорт уроженца КР признан недействительным и изъят. В его отношении принято решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации на 20 лет.

Напомним, ранее Нура Курманбекова также была лишена российского гражданства за угрозу национальной безопасности. Она получила российский паспорт в 2020 году. Сейчас женщина опротестовывает решение властей в суде.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337115/
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