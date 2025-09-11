17:36
Происшествия

Здание и земельный участок вернули государству в Таласе

Здание и земельный участок вернули в собственность государству в Таласе. Об этом сообщила пресс-служба Генеральное прокуратуры.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что в 2003 году здание, принадлежавшее Таласскому областному комитету профсоюзов, с земельным участком площадью 942,35 квадратных метра незаконно передали в частную собственность.

На основании принятых прокурорских мер указанный объект, общая стоимость которого составляет 6,2 миллиона сомов, вернули в государственную собственность.
