Происшествия

В Чуйской области задержаны подозреваемые в серии краж скота

Сотрудники ГУВД Чуйской области задержали двух жителей региона, подозреваемых в серии краж скота. Об этом сообщили в пресс- службе ведомства.

По ее данным, 30 июля и 14 августа в ОВД Жайылского района поступили заявления от жителей сел Сосновка и Полтавка о похищении животных из дворов и сараев.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 205-1 УК КР (скотокрадство).

В результате следственно-оперативных мероприятий были задержаны двое мужчин — У.А., 1990 года рождения, и А.Н., 1999 года рождения. Похищенный скот изъят и возвращен владельцам.

Отмечается, что, кроме двух заявленных эпизодов, милиция установила еще три аналогичных случая кражи.

Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, расследование продолжается.
