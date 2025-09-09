14:22
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Происшествия

Две жительницы Кара-Суу задержаны за подделку документов и оформление кредитов

В Кара-Суу задержаны две местные жительницы, подозреваемые в подделке документов и незаконном оформлении кредитов на сумму свыше 4 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс- службе МВД.

По ее данным, в конце июля 2025 года в Кара-Суйское РОВД с заявлениями обратились 11 граждан. В ходе проверки было установлено, что одна из подозреваемых, Х.Т., с декабря 2024-го по июнь 2025 года через кредитный отдел местной сберкассы оформляла кредиты на имя потерпевших в размере от 250 до 500 тысяч сомов. Полученные средства женщина присваивала, обещая ежемесячно гасить задолженность, однако обязательства не выполняла.

В ходе следствия было выяснено, что Х.Т. действовала совместно с Б.Г., бывшей сотрудницей кредитного отдела. Они незаконно оформили кредиты на общую сумму более 4 миллионов сомов, значительная часть которых была потрачена в личных целях.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ Кара-Суйского РОВД, возбуждено уголовное дело по статье 379, часть 2 Уголовного кодекса КР (подделка документов). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Отмечается, что следствие продолжает устанавливать дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.

Правоохранительные органы просят граждан, пострадавших от действий задержанных, сообщить имеющуюся информацию по телефонам 0990019090 и 0551763076.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342781/
просмотров: 456
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке женщина обвинила бывшего мужа в угрозах. Дело расследует милиция
В Бишкеке мужчина задержан по подозрению в изнасиловании собственной дочери
В Бишкеке 13-летняя девочка совершила суицид
В Бишкеке задержаны пластический хирург и косметологи-контрабандисты
В Бишкеке пранк с надписями на машине вызвал скандал
Новое здание воинской части в Бишкеке открыл президент Кыргызстана
В Бишкеке и Чуйской области ограничат движение в связи с визитом президента РК
Разрушали природу ради развлечения: МВД задержало квадроциклистов
Преступники, скрывавшиеся за рубежом, задержаны и ожидают экстрадиции
Современное здание и 16 машин: МВД обновляет силы ведомственной милиции
Популярные новости
Из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан Из Кыргызстана в Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан
Штормовое предупреждение: в&nbsp;горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки Штормовое предупреждение: в горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки
Авиакатастрофа в&nbsp;Актау. МИД России проинформировал о&nbsp;страховых выплатах Авиакатастрофа в Актау. МИД России проинформировал о страховых выплатах
После свадьбы. В&nbsp;селе Александровка произошла массовая драка: кого задержали После свадьбы. В селе Александровка произошла массовая драка: кого задержали
Бизнес
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
9 сентября, вторник
14:22
В Кара-Суйском районе 2,5 гектара сельхозземель перевели под жилье В Кара-Суйском районе 2,5 гектара сельхозземель перевел...
14:00
Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
13:48
После массовых протестов. Власти Непала отменили блокировку соцсетей
13:45
В Астане пройдет VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий
13:38
НЦПП все же могут ликвидировать. Закон об омбудсмене вновь в повестке дня ЖК