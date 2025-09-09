Две жительницы Кара-Суу задержаны за подделку документов и оформление кредитов

В Кара-Суу задержаны две местные жительницы, подозреваемые в подделке документов и незаконном оформлении кредитов на сумму свыше 4 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс- службе МВД.

По ее данным, в конце июля 2025 года в Кара-Суйское РОВД с заявлениями обратились 11 граждан. В ходе проверки было установлено, что одна из подозреваемых, Х.Т., с декабря 2024-го по июнь 2025 года через кредитный отдел местной сберкассы оформляла кредиты на имя потерпевших в размере от 250 до 500 тысяч сомов. Полученные средства женщина присваивала, обещая ежемесячно гасить задолженность, однако обязательства не выполняла.

В ходе следствия было выяснено, что Х.Т. действовала совместно с Б.Г., бывшей сотрудницей кредитного отдела. Они незаконно оформили кредиты на общую сумму более 4 миллионов сомов, значительная часть которых была потрачена в личных целях.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ Кара-Суйского РОВД, возбуждено уголовное дело по статье 379, часть 2 Уголовного кодекса КР (подделка документов). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Отмечается, что следствие продолжает устанавливать дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.

Правоохранительные органы просят граждан, пострадавших от действий задержанных, сообщить имеющуюся информацию по телефонам 0990019090 и 0551763076.