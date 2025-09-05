В селе Маловодном выявили склад по незаконному производству алкоголя

Во время рейдового налогового контроля на территории рынка «Берекет Универсал» выявлена нелегальная контрафактная водка и пресечен источник ее подпольного производства. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, обнаружено 705 штук нелегальной водки.

«Кроме того, в селе Маловодном Сокулукского района Чуйской области выявлен склад без лицензии и налоговой регистрации, где изъято 137 литров, предположительно, этилового спирта, 73 бутылки контрафактной водки, а также поддельные этикетки и акцизные марки. Материалы по факту будут переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки», — говорится в сообщении.

В Налоговой службе напомнили, что за реализацию до 200 штук подакцизной продукции без акцизных марок предусмотрен штраф в размере 80 тысяч сомов, а за количество свыше 200 штук — лишение свободы сроком до пять лет.

Налоговая служба призывает предпринимателей воздерживаться от реализации подакцизной продукции без акцизных марок и тщательно проверять подлинность товара.