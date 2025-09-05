22:29
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Происшествия

В селе Маловодном выявили склад по незаконному производству алкоголя

Во время рейдового налогового контроля на территории рынка «Берекет Универсал» выявлена нелегальная контрафактная водка и пресечен источник ее подпольного производства. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, обнаружено 705 штук нелегальной водки.

«Кроме того, в селе Маловодном Сокулукского района Чуйской области выявлен склад без лицензии и налоговой регистрации, где изъято 137 литров, предположительно, этилового спирта, 73 бутылки контрафактной водки, а также поддельные этикетки и акцизные марки. Материалы по факту будут переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки», — говорится в сообщении.

В Налоговой службе напомнили, что за реализацию до 200 штук подакцизной продукции без акцизных марок предусмотрен штраф в размере 80 тысяч сомов, а за количество свыше 200 штук — лишение свободы сроком до пять лет.

Налоговая служба призывает предпринимателей воздерживаться от реализации подакцизной продукции без акцизных марок и тщательно проверять подлинность товара.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342443/
просмотров: 259
Версия для печати
Материалы по теме
«Кому эрекция?» — глава муниципальной инспекции провел рейд на Ошском рынке
Фальшивые «Кола» и «Пепси» разливались в подпольном цехе в Аксы
Просрочку выдавали за элитные деликатесы. ГКНБ пресек ввоз в КР контрафакта
В Токмаке ликвидировали две нелегальные АЗС
В Бишкеке уничтожили 90 тысяч пачек контрафактной жевательной резинки Orbit
Вопросы защиты интеллектуальной собственности ЕАЭС обсудят в Астане
Объем выявленных контрафактных товаров в ЕАЭС составил 5,8 миллиона единиц
В Оше в частном доме производили спирт. Возбуждено уголовное дело
В Бишкеке выявили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
Подпольный цех по производству сигарет обнаружили в Кара-Суйском районе
Популярные новости
Погранслужба сообщила о&nbsp;гибели двух кыргызстанцев на&nbsp;границе с&nbsp;Узбекистаном Погранслужба сообщила о гибели двух кыргызстанцев на границе с Узбекистаном
ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу. Кто он&nbsp;такой ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу. Кто он такой
В&nbsp;Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности В Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности
Захват земли в&nbsp;Чуйской области: ГКНБ задержал членов ОПГ Захват земли в Чуйской области: ГКНБ задержал членов ОПГ
Бизнес
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
Все &laquo;под ключ&raquo;: как &laquo;Т-Мобайл&raquo; оформляет симки иностранцам Все «под ключ»: как «Т-Мобайл» оформляет симки иностранцам
5 сентября, пятница
22:27
CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Узбекистану CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по футболу проигр...
22:02
Мэрия Бишкека отменила постановление о сдаче в аренду земли одной из компаний
21:44
В селе Маловодном выявили склад по незаконному производству алкоголя
21:21
Трамп пригласил на ужин глав Microsoft, Meta, Apple, OpenAI. О чем говорили
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 сентября: днем будет жарко