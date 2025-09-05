В Ошской области задержаны руководители пяти подрядных организаций

ГКНБ продолжает расследование уголовного дела по факту нецелевого использования и хищения бюджетных средств при строительстве дорог, водопровода и электроснабжения в жилом массиве «Кен-Сай» Ошской области.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, ранее по данному факту задержан ряд должностных лиц Ошского областного управления капитального строительства. Далее следствие приступило к проверке выполненных работ со стороны подрядных организаций по строительству подъездных и внутрипоселковых дорог в жилом массиве.

По данным ГКНБ, выявлен предварительный ущерб от выполненных работ со стороны подрядных организаций — 18 миллионов 211 тысяч 822 сома.

Задержаны пять руководителей подрядных компаний и водворены в СИЗО.