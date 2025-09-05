11:29
Происшествия

В городе Ош участки двух медцентров вернули в собственность государства

Земельные участки медицинских центров «Касиет» и «Авангард», расположенных в Оше и Кара-Суйском районе Ошской области, незаконно вывели из государственной собственности. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Отмечается, что в результате проверки имущества одного из обвиняемых в рамках уголовного дела по коррупции при выводе земельных участков Чон-Сары-Ойского айыл окмоту из государственной собственности выявлены и два объекта медицины.

«Эти земельные участки выведены с 2005 по 2007 год из муниципальной собственности на основании незаконных судебных решений и поддельных документов», — сказали в ГКНБ.

В результате медицинский центр «Касиет» передан на баланс мэрии Оша, а медцентр «Авангард» возвращен на баланс Кара-Суйской районной администрации.  
