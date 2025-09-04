15:05
USD 87.44
EUR 101.92
RUB 1.08
Происшествия

В Таласе задержан член ОПГ по прозвищу Шукун

В Таласской области сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана задержали ранее неоднократно судимого члена организованной преступной группы Т.Ш.Т., известного в криминальных кругах по прозвищу Шукун.

ГКНБ
Фото ГКНБ. В Таласе задержан член ОПГ по прозвищу Шукун
По данным спецслужбы, задержанный распространял преступную идеологию, пытался вовлекать в неe молодежь, а также контролировать теневые экономические потоки в регионе.

При медицинском освидетельствовании у него выявили факт употребления наркотических веществ.

В настоящее время Шукун водворен в изолятор временного содержания. В ГКНБ подчеркнули, что борьба с организованной и наркопреступностью остается одним из приоритетных направлений в обеспечении национальной безопасности страны.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342223/
просмотров: 312
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше задержаны судья и сотрудник прокуратуры по делу о вымогательстве взятки
В Москве задержан член ОПГ Кольбаева по прозвищу Узун Улан
Изнасилование несовершеннолетней: адвокаты подозреваются в мошенничестве
ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу. Кто он такой
В Аламединском районе задержан владелец экорезорта за незаконное строительство
Захват земли в Чуйской области: ГКНБ задержал членов ОПГ
Если воды не будет — посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту
В швейном цеху Бишкека 37 иностранцев работали с поддельными документами
Камчыбек Ташиев едва сдержал слезы, рассказав о маме в телеинтервью
1 сентября. Глава ГКНБ поздравил детей и учителей в Джалал-Абаде
Популярные новости
Погранслужба сообщила о&nbsp;гибели двух кыргызстанцев на&nbsp;границе с&nbsp;Узбекистаном Погранслужба сообщила о гибели двух кыргызстанцев на границе с Узбекистаном
В&nbsp;Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности В Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности
На&nbsp;границе между таджикскими пограничниками и&nbsp;&laquo;Талибаном&raquo; произошла перестрелка На границе между таджикскими пограничниками и «Талибаном» произошла перестрелка
Захват земли в&nbsp;Чуйской области: ГКНБ задержал членов ОПГ Захват земли в Чуйской области: ГКНБ задержал членов ОПГ
Бизнес
Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на&nbsp;NFC-аксессуары до&nbsp;конца года Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на NFC-аксессуары до конца года
Уланбек Ногаев вошел в&nbsp;состав совета директоров Глобального договора ООН в&nbsp;ЦА Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров Глобального договора ООН в ЦА
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;каждый заказ в&nbsp;&laquo;Яндекс Еда&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за каждый заказ в «Яндекс Еда» от BAKAI
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: связь для тех, кто служит народу Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: связь для тех, кто служит народу
4 сентября, четверг
15:03
В Бишкеке мужчина задержан по подозрению в изнасиловании собственной дочери В Бишкеке мужчина задержан по подозрению в изнасиловани...
14:44
В Таласе задержан член ОПГ по прозвищу Шукун
14:38
В Бишкеке пройдет кыргызско-турецкий бизнес-форум
14:32
К врачам детской спецполиклиники в Бишкеке записываются за два-три месяца
14:20
Кабмин ввел временный запрет на вывоз известняка-ракушечника за пределы ЕАЭС