В Таласе задержан член ОПГ по прозвищу Шукун

В Таласской области сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана задержали ранее неоднократно судимого члена организованной преступной группы Т.Ш.Т., известного в криминальных кругах по прозвищу Шукун.

По данным спецслужбы, задержанный распространял преступную идеологию, пытался вовлекать в неe молодежь, а также контролировать теневые экономические потоки в регионе.

При медицинском освидетельствовании у него выявили факт употребления наркотических веществ.

В настоящее время Шукун водворен в изолятор временного содержания. В ГКНБ подчеркнули, что борьба с организованной и наркопреступностью остается одним из приоритетных направлений в обеспечении национальной безопасности страны.