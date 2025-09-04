В Таласе задержан член ОПГ по прозвищу Шукун

В Таласской области сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана задержали ранее неоднократно судимого члена организованной преступной группы Т.Ш.Т., известного в криминальных кругах по прозвищу Шукун.
При медицинском освидетельствовании у него выявили факт употребления наркотических веществ.
В настоящее время Шукун водворен в изолятор временного содержания. В ГКНБ подчеркнули, что борьба с организованной и наркопреступностью остается одним из приоритетных направлений в обеспечении национальной безопасности страны.