10:22
USD 87.44
EUR 101.92
RUB 1.08
Происшествия

ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу. Кто он такой

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности совместно с МВД задержали члена организованной преступной группы Р.К.Р., известного по прозвищу Кеша. Он является сторонником Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева) и ранее состоял в группировке Азиза Анапияева. С 2009 года находился на оперативном учете правоохранительных органов.

ГКНБ
Фото ГКНБ. ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу

Как сообщили в пресс-службе ГКНБ, в 2016 году Р.К.Р. был осужден на 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима за сбыт наркотиков. Позже он добился условно-досрочного освобождения решением Токтогульского районного суда. С 18 октября 2022 года по 13 мая 2025-го находился под пробационным надзором.

Однако в декабре 2024 года, уже в период пробации, Кеша неоднократно незаконно переходил государственную границу Кыргызстана в направлении Казахстана, нарушая установленные ограничения.

2 сентября сотрудники ГКНБ задержали его для предотвращения возможного ввоза запрещенных веществ и незаконного пересечения границы в рамках возбужденного уголовного дела. В настоящее время он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342156/
просмотров: 567
Версия для печати
Материалы по теме
В Аламединском районе задержан владелец экорезорта за незаконное строительство
Захват земли в Чуйской области: ГКНБ задержал членов ОПГ
Если воды не будет — посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту
В швейном цеху Бишкека 37 иностранцев работали с поддельными документами
Камчыбек Ташиев едва сдержал слезы, рассказав о маме в телеинтервью
1 сентября. Глава ГКНБ поздравил детей и учителей в Джалал-Абаде
Рецепт крепкой дружбы от главы ГКНБ
В Кара-Жыгаче незаконно приватизировали более 3 гектаров сельхозземли
Брат экс-депутата вернул государству здание с участком в 300 квадратных метров
Канал незаконной миграции: задержан бывший помощник директора аэропорта Оша
Популярные новости
Погранслужба сообщила о&nbsp;гибели двух кыргызстанцев на&nbsp;границе с&nbsp;Узбекистаном Погранслужба сообщила о гибели двух кыргызстанцев на границе с Узбекистаном
В&nbsp;Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности В Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности
На&nbsp;границе между таджикскими пограничниками и&nbsp;&laquo;Талибаном&raquo; произошла перестрелка На границе между таджикскими пограничниками и «Талибаном» произошла перестрелка
Захват земли в&nbsp;Чуйской области: ГКНБ задержал членов ОПГ Захват земли в Чуйской области: ГКНБ задержал членов ОПГ
Бизнес
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: связь для тех, кто служит народу Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: связь для тех, кто служит народу
Андреа Бочелли грандиозно выступил в&nbsp;сердце Самарканда Андреа Бочелли грандиозно выступил в сердце Самарканда
Осторожно: мошенники выдают себя за&nbsp;сотрудников&nbsp;О! и&nbsp;выманивают SMS-коды Осторожно: мошенники выдают себя за сотрудников О! и выманивают SMS-коды
Футбол в&nbsp;Бишкеке! Поддержи сборную на&nbsp;Кубке Азии U-23&nbsp;с MEGA и&nbsp;MegaTV Футбол в Бишкеке! Поддержи сборную на Кубке Азии U-23 с MEGA и MegaTV
4 сентября, четверг
10:12
В Чолпон-Ате сегодня стартует III Тюркская универсиада В Чолпон-Ате сегодня стартует III Тюркская универсиада
10:00
Саммит ШОС: вызов Западу, амбиции, далеко идущие планы
09:55
Гуманитарный груз из Южной Кореи прибыл в НЦОМиД — для теплых полов
09:53
ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу. Кто он такой
09:50
В кабмине обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса