ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу. Кто он такой

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности совместно с МВД задержали члена организованной преступной группы Р.К.Р., известного по прозвищу Кеша. Он является сторонником Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева) и ранее состоял в группировке Азиза Анапияева. С 2009 года находился на оперативном учете правоохранительных органов.

Фото ГКНБ. ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу

Как сообщили в пресс-службе ГКНБ, в 2016 году Р.К.Р. был осужден на 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима за сбыт наркотиков. Позже он добился условно-досрочного освобождения решением Токтогульского районного суда. С 18 октября 2022 года по 13 мая 2025-го находился под пробационным надзором.

Однако в декабре 2024 года, уже в период пробации, Кеша неоднократно незаконно переходил государственную границу Кыргызстана в направлении Казахстана, нарушая установленные ограничения.

2 сентября сотрудники ГКНБ задержали его для предотвращения возможного ввоза запрещенных веществ и незаконного пересечения границы в рамках возбужденного уголовного дела. В настоящее время он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.