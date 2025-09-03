17:19
USD 87.38
EUR 101.75
RUB 1.08
Происшествия

По обвинению в коррупции задержали бывшего первого вице-мэра города Ош

По обвинению в коррупции задержали бывшего первого вице-мэра города Оша И.М.А. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, госкомитет расследует уголовное дело, возбужденное Ошской городской прокуратурой, в отношении должностных лиц мэрии Оша, ГУ «Кадастр» и городского управления архитектуры по факту незаконной трансформации земельных участков.

Установлено, что 8 сентября 2022 года первый вице-мэр южной столицы И.М.А. подписал постановления о незаконной трансформации более 55 гектаров земель сельхозназначения на земли промышленного назначения. На их основе Ошский филиал Госагентства по земельным ресурсам выдал госакты в пользу ОсОО «К.Т.» ЛТД.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Подозреваемый в коррупции бывший первый вице-мэр города Ош
В результате оперативно-следственных мероприятий 21 августа 2025 года бывшему первому вице-мэру города Оша предъявили обвинение по статье 336 (коррупция) УК КР.

Ошский городской суд отправил подозреваемого под стражу в СИЗО ГКНБ до 31 сентября 2025 года.

Кстати, Марс Исаев является также фигурантом дела, которое расследует МВД. Оно связано с неправомерным расходованием бюджетных средств, выделенных на восстановительные работы центральной площади южной столицы. Сумму ущерба оценили в 25 миллионов сомов. По тому делу Марс Исаев находился под домашним арестом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342103/
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
Обвиняемый в коррупции аким Жапарбек Ормонов переведен под домашний арест
В Бишкеке задержан начальник одного из отделов ГНС по Ленинскому району
Вымогали у своих подчиненных. Задержаны руководители районной Службы охраны МВД
Восприятие коррупции. Каким ведомствам кыргызстанцы доверяют меньше всего
Трое судей Бишкекского городского суда уволены за освобождение членов ОПГ
Ош шаардык билим берүү башкармалыгында коррупциялык схема аныкталды
Выплатили учителям почти 9 миллионов сомов. В Оше выявили коррупционную схему
В Минсельхозе прокомментировали задержание замглавы ведомства
Бывшему главе Налоговой службы и его заместителю продлили срок ареста
Выдавали квоты на экспорт скота. Задержаны чиновники Минсельхоза
Популярные новости
Погранслужба сообщила о&nbsp;гибели двух кыргызстанцев на&nbsp;границе с&nbsp;Узбекистаном Погранслужба сообщила о гибели двух кыргызстанцев на границе с Узбекистаном
На&nbsp;границе между таджикскими пограничниками и&nbsp;&laquo;Талибаном&raquo; произошла перестрелка На границе между таджикскими пограничниками и «Талибаном» произошла перестрелка
На&nbsp;юге Кыргызстана произошло землетрясение На юге Кыргызстана произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности В Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности
Бизнес
Осторожно: мошенники выдают себя за&nbsp;сотрудников&nbsp;О! и&nbsp;выманивают SMS-коды Осторожно: мошенники выдают себя за сотрудников О! и выманивают SMS-коды
Футбол в&nbsp;Бишкеке! Поддержи сборную на&nbsp;Кубке Азии U-23&nbsp;с MEGA и&nbsp;MegaTV Футбол в Бишкеке! Поддержи сборную на Кубке Азии U-23 с MEGA и MegaTV
Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
3 сентября, среда
17:19
Во Франции всех госслужащих перевели на национальный мессенджер Tchap Во Франции всех госслужащих перевели на национальный ме...
17:17
На Сулайман-Тоо в Оше стартует масштабная реконструкция музея. Эскизы проекта
17:05
По обвинению в коррупции задержали бывшего первого вице-мэра города Ош
16:52
Подростки бросали камни в окна проезжающего поезда Бишкек — Каинды. Их нашли
16:49
В городе Ош построят новый мавзолей на могилах Алимбека датки и Курманжан датки