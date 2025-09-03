По обвинению в коррупции задержали бывшего первого вице-мэра города Ош

По обвинению в коррупции задержали бывшего первого вице-мэра города Оша И.М.А. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, госкомитет расследует уголовное дело, возбужденное Ошской городской прокуратурой, в отношении должностных лиц мэрии Оша, ГУ «Кадастр» и городского управления архитектуры по факту незаконной трансформации земельных участков.

Установлено, что 8 сентября 2022 года первый вице-мэр южной столицы И.М.А. подписал постановления о незаконной трансформации более 55 гектаров земель сельхозназначения на земли промышленного назначения. На их основе Ошский филиал Госагентства по земельным ресурсам выдал госакты в пользу ОсОО «К.Т.» ЛТД.

Фото ГКНБ. Подозреваемый в коррупции бывший первый вице-мэр города Ош

Ошский городской суд отправил подозреваемого под стражу в СИЗО ГКНБ до 31 сентября 2025 года.

Кстати, Марс Исаев является также фигурантом дела, которое расследует МВД. Оно связано с неправомерным расходованием бюджетных средств, выделенных на восстановительные работы центральной площади южной столицы. Сумму ущерба оценили в 25 миллионов сомов. По тому делу Марс Исаев находился под домашним арестом.