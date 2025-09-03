11:05
В Аламединском районе задержан владелец экорезорта за незаконное строительство

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о задержании владельца центра отдыха «Экорезорт КБ» Э.Ш.Ж. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По данным ГКНБ, директор ОсОО «ЭЭ» самовольно захватил 6,1 гектара пастбищных земель на территории Арашанского айыл окмоту Аламединского района. На сельхозугодьях незаконно возведены 15 гостевых домов, баня с банкетными залами, ресторан, двухэтажное административное здание, банкетный зал, трехэтажное недостроенное здание, а также кабинки, навесы, беседки и другие постройки.
ГКНБ
Фото ГКНБ. В Аламединском районе задержан владелец «Экорезорта» за незаконное строительство на пастбищах
Все объекты построены без разрешительной документации органов архитектуры и экологии. Трансформация земель и регистрация участка в органах кадастра отсутствуют, что является грубым нарушением земельного и градостроительного законодательства.

1 сентября владелец «Экорезорта» задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия для установления возможных соучастников незаконного строительства, в том числе из числа должностных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342003/
