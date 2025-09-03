Государственный комитет национальной безопасности сообщил о задержании владельца центра отдыха «Экорезорт КБ» Э.Ш.Ж. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Фото ГКНБ. В Аламединском районе задержан владелец «Экорезорта» за незаконное строительство на пастбищах

По данным ГКНБ, директор ОсОО «ЭЭ» самовольно захватил 6,1 гектара пастбищных земель на территории Арашанского айыл окмоту Аламединского района. На сельхозугодьях незаконно возведены 15 гостевых домов, баня с банкетными залами, ресторан, двухэтажное административное здание, банкетный зал, трехэтажное недостроенное здание, а также кабинки, навесы, беседки и другие постройки.Все объекты построены без разрешительной документации органов архитектуры и экологии. Трансформация земель и регистрация участка в органах кадастра отсутствуют, что является грубым нарушением земельного и градостроительного законодательства.

1 сентября владелец «Экорезорта» задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия для установления возможных соучастников незаконного строительства, в том числе из числа должностных лиц.