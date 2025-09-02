13:33
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Происшествия

В Джалал-Абаде незаконно изготавливали более тонны самогона в месяц

Сотрудники Государственной налоговой службы в ходе рейда в городе Джалал-Абаде выявили незаконное производство алкогольной продукции.

По данным пресс-службы ведомства, ежемесячно производилось свыше 1 тонны самогона.

«В результате проверки обнаружено 29 бочек, около 5 тысяч 200 литров, алкогольной продукции, предназначенной для производства и дальнейшей продажи», — сообщили в ГНС.

Для принятия мер на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые проводят соответствующие процессуальные действия. Объект опечатан сотрудниками городского отдела внутренних дел.

Налоговая служба напомнила, что производство и реализация алкогольной продукции без лицензии и разрешительных документов запрещены.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/341883/
просмотров: 682
Версия для печати
Материалы по теме
Изменен порядок уплаты страховых взносов для швейников и текстильщиков
Глава ГНС провел рейд в Оше: изъяли контрафактные напитки
Срок уплаты налога на недвижимое имущество истекает 1 сентября
С 1 сентября 2025 года агрегаторы начнут платить налоги за таксистов и курьеров
На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди
Новый подход к проверкам. Схемы на миллиарды сомов раскрыла ГНС
Средний бизнес обязан ежемесячно подавать отчет по единому налогу
Бывшему главе Налоговой службы и его заместителю продлили срок ареста
ГНС запустила электронный сервис автоматического начисления налога на имущество
Новый запрет от ГНС. Кого коснется
Популярные новости
Из-за разборок в&nbsp;семье Ташовых сотни дольщиков KG-Group остаются без квартир Из-за разборок в семье Ташовых сотни дольщиков KG-Group остаются без квартир
В&nbsp;России зафиксировали первые случаи заражения вирусом чикунгунья В России зафиксировали первые случаи заражения вирусом чикунгунья
Погранслужба сообщила о&nbsp;гибели двух кыргызстанцев на&nbsp;границе с&nbsp;Узбекистаном Погранслужба сообщила о гибели двух кыргызстанцев на границе с Узбекистаном
Застрявшая на&nbsp;пике Победы. Последнее фото Натальи Наговициной появилось в&nbsp;Сети Застрявшая на пике Победы. Последнее фото Натальи Наговициной появилось в Сети
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
Ноль процентов на&nbsp;бизнес-переводы (клиринг и&nbsp;гросс) для&nbsp;ИП через Bakai Business Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
2 сентября, вторник
13:21
Все начнут просить. Садыр Жапаров отклонил закон о привилегиях для торага ЖК Все начнут просить. Садыр Жапаров отклонил закон о прив...
13:06
В городе Ош сотрудники МЧС спасли мужчину, рука которого попала в мясорубку
12:47
О новых правилах признания инвалидности рассказали в Минтруда
12:42
Россия вводит новые репрессивные законы: как это отразится на Кыргызстане
12:35
Бизнес предлагает совершенствовать работу по идентификации мобильных устройств