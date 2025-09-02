В Джалал-Абаде незаконно изготавливали более тонны самогона в месяц

Сотрудники Государственной налоговой службы в ходе рейда в городе Джалал-Абаде выявили незаконное производство алкогольной продукции.

По данным пресс-службы ведомства, ежемесячно производилось свыше 1 тонны самогона.

«В результате проверки обнаружено 29 бочек, около 5 тысяч 200 литров, алкогольной продукции, предназначенной для производства и дальнейшей продажи», — сообщили в ГНС.

Для принятия мер на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые проводят соответствующие процессуальные действия. Объект опечатан сотрудниками городского отдела внутренних дел.

Налоговая служба напомнила, что производство и реализация алкогольной продукции без лицензии и разрешительных документов запрещены.