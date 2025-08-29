09:59
Происшествия

Государству возвращен служебный дом пансионата «Арстанбап» с участком

Незаконно приватизированный служебный дом пансионата «Арстанбап» вместе с земельным участком возвращен государству, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, прокуратурой Базар-Коргонского района проведена проверка, в ходе которой установлено, что в 2002 году на основании распоряжения главы районной государственной администрации служебный жилой дом и земельный участок площадью 0,16 гектара, принадлежащие пансионату «Арстанбап» в селе Гумкана, были незаконно приватизированы руководителем пансионата.

В результате принятых прокурорских мер жилой дом и земельный участок общей стоимостью 17 миллионов 59 тысяч сомов возвращены в государственную собственность и переданы на баланс пансионата «Арстанбап».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/341396/
просмотров: 223
