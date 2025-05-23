Реконструкция пансионата «Голубой Иссык-Куль». На какой стадии ремонтные работы

Завершены капитальные ремонтные работы третьего корпуса пансионата «Голубой Иссык-Куль». Он рассчитан более чем на 200 мест, включая двух- и трехместные номера класса «люкс». Об этом сообщает управделами президента.

Все комнаты отремонтированы в соответствии с современными стандартами и оснащены новой мебелью, бытовой техникой и санузлами.

«Близится к завершению ремонт плавательного бассейна с лечебной водой, а строительство нового оздоровительного поликлинического корпуса ведется полным ходом. Кроме того, начато возведение современного корпуса у берега, что позволит значительно расширить спектр и качество предоставляемых услуг», — говорится в сообщении.