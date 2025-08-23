13:57
Происшествия

На заводе по производству моторных масел в США произошел мощный взрыв

На заводе по производству моторных масел и смазочных материалов Smitty’s Supply в городе Роузленд (штат Луизиана, США) произошел мощный взрыв, за которым последовал крупный пожар. Об этом сообщило ABC News со ссылкой на местные власти.

Как отмечается, пламя пожара с клубами густого черного дыма поднимается очень высоко.

Администрация завода начала экстренную эвакуацию персонала непосредственно после взрыва. Позднее власти округа Тангипахоа распространили приказ об обязательной эвакуации на весь город Роузленд. На данный момент информации о пострадавших нет. На заводе работают около 400 человек.
